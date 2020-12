Man wordt door meerdere personen belaagd en beroofd bij telefoondeal in Rijen

Tuinen afgegraven aan De Kraan in Ber­kel-En­schot

14:01 BERKEL-ENSCHOT - Aan De Kraan in Berkel-Enschot is begonnen met het opruimen van vervuilde grond. Daarin zitten verhoogde concentraties zware metalen. Zinkassen werden in de jaren 70 en 80 uitgereden over de zandwegen. Die zijn vervuilender dan destijds werd gedacht en worden nu opgeruimd. Aanwonenden zien zo een paar meter tuin tijdelijk verdwijnen.