Man wordt onwel achter het stuur en rijdt op de vangrail

Toen hij ongecontroleerd de weg af reed, reden zijn rechter voor- en achterwiel de vangrail op die daar lager was. Zo kwam hij half op de vangrail tot stilstand. Als de vangrail iets verder had gestaan, was de auto er langsaf gegaan en was de man met zijn auto in het talud beland. De automobilist is door de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.