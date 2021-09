Man zakt door dak van schuur en raakt zwaargewond in Biezenmortel

BIEZENMORTEL - Een man is maandagochtend door het dak gezakt van een boerenschuur aan de Winkelsestraat in Biezenmortel. Hij was bezig met het vervangen van het dak. Hij is meters naar beneden gevallen en zwaargewond geraakt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.