Man zonder rijbewijs faalt in een poging een verkeerscontrole te ontlopen in Tilburg

Een 26-jarige automobilist uit Tilburg wist niet hoe snel hij weg moest vluchten toen hij de politiecontrole zag. Hij sloeg een zijstraat in en gaf gas. Heel ver kwam hij alleen niet. Een paar straten verder kregen agenten hem te pakken. Hij bleek niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs en kreeg daarom een proces verbaal.

Minderjarig

Niet veel later reed een jongedame in een sportauto met zeer hoge snelheid over de Goirkestraat. Een motoragent achtervolgde haar en wist haar uiteindelijk tot stilstand te brengen. De vrouw legitimeerde zich met een Duits document waaruit bleek dat ze negentien jaar oud was. Omdat de politie twijfelde aan de echtheid van het document, werd ze aangehouden. Het voertuig waarin ze reed was niet verzekerd en bovendien was de APK verlopen.