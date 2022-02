Man zwaargewond bij brand in caravan in Kaatsheuvel

Dongenaar (40) rijdt zonder geldig rijbewijs en onder invloed van alcohol en drugs

DONGEN - Een 40-jarige Dongenaar is woensdagavond omstreeks 19.30 uur op de Heistraat in Oosteind aangehouden. Hij bleek geen geldig rijbewijs te hebben omdat hij eerder onder invloed van alcohol en drugs achter het stuur had gezeten. Dat was ook deze keer het geval, meldt de politie.

