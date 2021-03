Man zwaargewond bij val met scooter in Tilburg

VIDEO Oirschotse Amber wint Make Up Cup met Nikki de Jager

9:55 OIRSCHOT - Amber Gatzen uit Oirschot heeft zaterdag de finale van de Make Up Cup gewonnen. De 15-jarige werd gekozen tot opmaaktalent van het jaar door beautyvlogger Nikki ‘Tutorials’ de Jager en zangeres Davina Michelle. ,,Ja ik wil zeker wel íets met make up gaan doen, maar wat precies dat weet ik nog niet", zei ze even na de zinderende finale.