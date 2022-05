Mannen (24 en 25) opgepakt voor vernieling elektrisch hek tijdens boerenovertrek in Moergestel

Zorgen over het licht schudden van gebouwen in Tilburg: ‘Ik voel de trillingen al voor ik de trein zie’

TILBURG - Op meerdere plekken in Tilburg zijn inwoners bezorgd over het licht schudden van hun woning of kantoor. De oorzaak lijkt het passeren van een kolos van een kolen- en ertstrein. ,,Dat ik het water in mijn flesje zie bewegen, vind ik toch wel verontrustend.”

