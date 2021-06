Mannen achtervolgen Tilburger en eisen autosleutel

Jan van Noorwegen, 60 jaar priester te Tilburg, kan lachen om zijn eigen ‘in memoriam’

11 juni TILBURG - Jan van Noorwegen, de pastoor van de Heuvel in Tilburg, is 60 jaar priester. Dat hij dit zondag kan vieren, is extra bijzonder omdat hij al drie keer op sterven lag. Hij las zijn eigen ‘In Memoriam’ (zie hieronder) en schiet daarbij in de lach. ‘Een biddende mens’, zo zou hij graag herinnerd worden.