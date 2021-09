Mannen die om het leven kwamen bij ongeluk in Spanje kwamen uit Tilburg en omgeving

Een koffie, empanada en een nieuwe fietsband: CARGO Bikes 'n Coffee opent zaak aan de Nieuwland­straat

31 augustus TILBURG – Avonturier Hendrik ten Have is na twintig jaar buitenland weer terug in Tilburg. Hij opent er samen met zijn Argentijnse vrouw Melina en zijn compagnon Tom van Genderen een koffie/fietszaakje in de Nieuwlandstraat. ,,Een ontmoetingsplek met een Argentijnse twist voor fietsers.”