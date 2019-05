Mannenemancipatie in Tilburg is bezig aan een opmars: 'Mannen hebben nog iets te winnen'

Ook bij De Grens is verdeeld­heid over Europa. Ondanks goedkoper bier en de goedkope benzine in Poppel

17:24 TILBURG/POPPEL - Het is zoef de grens over - een paar meter maar - en het bier, de sigaretten, shag en de benzine zijn goedkoper dan in Nederland. Er zijn veel auto’s met Nederlandse nummerborden bij De Grens in Poppel. Niemand vraagt om een paspoort, niemand betaalt invoerrechten. Het is het gevolg van Europese samenwerking. Dan zou je denken dat klanten enthousiaste pleitbezorgers voor Europa zijn. Maar dat is slechts ten dele zo, niet iedereen is gaan stemmen voor het Europees Parlement.