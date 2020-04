Mantel-Match in greep corona: café gesloten en geen zorg aan huis

Hun drukbezochte Mantel-Match Café in het centrum van Kaatsheuvel is tot nader order gesloten en bij de mensen aan huis gaan helpen, mag ook niet.

Stukje wandelen met bewoner

,,Onze meeste klanten wonen in de verzorgingshuizen en die zitten zoals je weet helemaal op slot. Familie mag er niet in en wij als hulpverleners van buitenaf ook niet. Ik wilde een stukje gaan wandelen met een bewoner van Het Kompas, maar ook dat werd niet toegestaan”, vertelt Van Wezel.

Regelmatig bellen en appen

Ze weet als geen ander dat zorgpersoneel en mantelzorgers momenteel een hele zware tijd doormaken. Daarom vindt ze het erg belangrijk om contact te houden met de klanten en hun naasten.

,,We bellen en appen regelmatig om te informeren hoe het met ze gaat. We stoppen ook kaartjes bij de mensen in de bus zodat ze weten dat we meeleven.”

M-M Café normaal 2,5 dag open

Met het Mantel-Match Café in de Peperstraat dat 2,5 dag geopend is en daarnaast de zorg en ondersteuning aan huis is de week voor beide dames normaal wel gevuld. Maar nu werken ze alleen op dinsdag en donderdag nog.

Tijd voor toekomstplannen

,,Echt jammer, we waren net zo lekker bezig. We hebben nu wel meer tijd om naar onze toekomstplannen te kijken. Bijvoorbeeld welke sprekers we kunnen uitnodigen in het café en hoe we de pas gestarte samenwerking met Schakelring in zullen vullen.”

Nu thuis lerares

De twee zorgondernemers hopen dat ze snel al hun klanten weer zien, want zo lang in de wachtstand dat valt niet mee. ,,Ik speel nu thuis lerares voor de kinderen, dus ik hoef me niet te vervelen”, lacht Daniëlle van Wezel.