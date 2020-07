Marco van Elderen schiet zichzelf tot gildekoning in Moergestel

Maker staat centraal in Stepping Stone: de maker centraal

17:22 TILBURG - Stepping Stone is een mede vanuit Tilburg opgezet nieuw cultureel initiatief dat de maker centraal zet. ,,Het gaat in de muziekwereld vaak óver makers, maar bij dit platform wordt vanuit makers gedacht", zegt Rogier Telderman. Telderman is pianist en verbonden aan Powered by Tinc. Die laatste instelling is weer oprichter van de culturele werkplaats Dock Zuid.