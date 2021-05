Margôt en Pierre hebben een hele woontoren voor zich alleen: zes verdiepingen in wat nog rest van de Sacramentskerk

Wie geeft ze ongelijk, wanneer je het stel op een lekkere namiddag in de woonkamer aan de borrel zou zien zitten. Driehoog is dat. Het dubbele venster aan de kant van de Ringbaan Oost is enorm, het uitzicht over de Tilburgse binnenstad navenant. ,,Hier hebben we de avondzon. Het raam open en we hebben er ons eigen terrasje.” Aan de andere kant reikt het oog nu over voorjaarsgroen Moerenburg heen tot voorbij de rondweg.