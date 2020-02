Margriet Ooms wil op haar 75e kleiner wonen: ‘Maar wat blijft er nog over voor senioren?’

Tilburgse management­goe­roe: ‘Geef nooit korting! Daarmee zeg je: ik had u willen belazeren’

11:41 TILBURG - Jos Burgers presenteert vandaag zijn vijftiende managementboek: ‘Thuis ben ik niet zo leuk’, over de kracht van humor bij zakendoen. Hoe de zoon van de kapper op de Besterd het schopte tot de best verkopende schrijver en spreker over hoe je klanten wint en bindt. ,,Ik ben heel slecht in onderhandelen.”