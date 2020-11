Maria is in Riel weer de moeite waard

RIEL - In haar grot Op 't Hoefke in Riel staat Maria weer te stralen, dankzij de vrijwilligers van het Dorpscollectief. Maria heeft dankzij het clubje ook haar linkerhand weer terug.

'Het is heel netjes geworden", vindt Frans Lemans (81) uit Riel, die een kaarsje aan komt steken bij de Mariagrot Op 't Hoefke en dat meerdere keren per week doet. ,,Dat ga je vanzelf doen als je het een en ander hebt meegemaakt in het leven", zegt de voormalig kastelein. ,,En het is iets van oudsher, vroeger gingen we hier met school al heen."

Eeuw

Het Mariabeeld staat dan ook al even op haar plek. Negentig jaar, volgens het Dorpscollectief Riel, maar een kleine zoektocht leert dat de grot omstreeks 1920 al gebouwd werd, op terrein dat toen eigendom was van de Tilburgse textielbaron Van Doren. ,,Het beeld was verpauperd geraakt en miste onder meer de linkerhand", zegt Nico de Beer (77), namens het Dorpscollectief Riel betrokken bij restauratie van de Mariagrot. Vorig jaar werd door die vrijwilligers ook al het kruisbeeld even verderop opgeknapt.

Voor de restauratie van de Mariagrot staken een man of tien de handen uit de mouwen. Kunstenares José Bloemen uit Goirle repareerde het betonnen beeld, waarvoor het Dorpscollectief 500 euro van het Prins Bernard Cultuurfonds kreeg. ,,We zijn begonnen op Maria Tenhemelopneming op 15 augustus", zegt Christ Krijnen (70), die samen met Hans Raasing het metselwerk voor zijn rekening nam. ,,De specie tussen de stenen was verteerd, dat hebben we uitgekrabd en de openingen weer opgevuld met beton. Af en toe moesten we ondersteboven werken om dat te laten lukken."

Zwerfkeien

De gebruikte zwerfkeien komen uit de omgeving. ,,We zitten hier aan de Westrand van een centrale slenk, dat betekent dat in de bovengrond materiaal en stenen aan de oppervlakte zitten die 800.000 jaar oud zijn. Daarom heten we met carnaval ook het Keiengat", zegt Wim de Jong (56), die met het Brabants Landschap om de hoek zit en de regie voerde over de restauratie.

Buiten de reparatie van het beeld en de grot werd de plek rondom Maria vrijgemaakt, een extra bankje neergezet en een haagje aangeplant. ,,Het is een mooie plek waar heel veel mensen komen. Hier brandt altijd een kaarsje. Wanneer je er ook komt", zegt De Beer. ,,Sommige mensen komen zelfs twee keer per dag, daar stond ik versteld van", zegt Krijnen. ,,Toen het beeld weg was om gerestaureerd te worden kregen we de vraag waar ze gebleven was", vertelt De Jong.

Vanwege het coronavirus werd de inzegening van de grot uitgesteld. De hoop van het Dorpscollectief Riel is om dat nu in Mariamaand mei te kunnen doen. Daarna kunnen de mannen door naar de volgende klus, want van stil zitten houden ze niet. ,,We zijn al jaren bezig met een schelpenpad", zegt De Beer. ,,Dat zou misschien een mooi volgend project zijn."