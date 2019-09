Marijn (13) uit Rijen ondersteboven gereden: ‘Doorrijden na een ongeluk doe je gewoon niet’

De 13-jarige Marijn kwam 's middags omstreeks 12.00 uur van het Oelbert Gymnasium in Oosterhout af. Samen met vier vrienden tufte hij op de Vijf Eikenweg, tussen Oosterhout en Rijen, richting huis. Plotseling ging hij onderuit, na een botsing met een wielrenner. Die stopte even, snauwde 'volgende keer beter uitkijken' en stapte weer op zijn fiets. Verbouwereerd bleven Marijn en zijn maatjes achter.

,,Nadat Marijn mij belde ben ik als de wiedeweerga naar de jongens gefietst", vertelt Marcel, die op een steenworp afstand van de Vijf Eikenweg woont. ,,Ik heb daarna meteen mijn vrouw gebeld, of ze met de auto die kant in wilde komen. Marijn was niet meer in staat om zelf naar huis te fietsen", klinkt het. De huisarts constateerde niet veel later dat Marijn met een gekneusde schouder kampt. Verder zit zijn lichaam, inclusief zijn gezicht, onder de schaafwonden.

Getuigenoproep

Ook schakelde hij de politie in, die op een later tijdstip langskomt om een verklaring op te nemen. ,,Kijk, als de wielrenner gestopt was, had ik de politie ook niet gebeld. En dan had ik dit interview ook niet gegeven. Het gaat mij echt niet om wie er schuldig is. Ik zit ook helemaal niet op arrestaties te wachten", legt Van Gool uit.