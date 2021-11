Marijo Immink stopt met de politiek in Goirle, Ad van Beurden trekt de kar bij de VVD komende verkiezingen

GOIRLE - Marijo Immink komt niet terug als wethouder in de gemeente Goirle. Tijdens de ledenvergadering van haar partij Pro Actief Goirle (PAG) heeft zij laten weten ook niet beschikbaar te zijn voor de kieslijst. VVD-fractievoorzitter Ad van Beurden is door zijn partij benoemd als lijsttrekker.

Volledig scherm Ad van Beurden. © VVD De VVD laat ook een wethouderspost leeg. Johan Swaans stopt ook na deze bestuursperiode, maar wordt wel lijstduwer. Dat geldt ook voor oud-wethouder en huidige raadslid Theo van der Heijden. Laatstgenoemde wil niet meer terugkomen in de raad, maar steunt zijn partij wel.

Immink kiest ervoor om helemaal niet meer op de kieslijst terug te komen. Ze is momenteel met ziekteverlof, maar laat in een verklaring op de site van PAG weten dat ze het tijd vindt om iets anders te gaan doen. ,,Voor mij zijn de aanstaande verkiezingen een natuurlijk moment om ruimte te creëren voor een andere stap. Ik ga op zoek naar een uitdaging die weer net zo bij me past en waar ik me opnieuw kan inzetten voor de samenleving met maatschappelijke vraagstukken die me aan het hart liggen", schrijft ze.

PvdA, D66 en LRG

Marijo Immink is bijna 12 jaar actief in de gemeentepolitiek. Eerst vier jaar als raadslid en nu bijna acht jaar als wethouder. Momenteel heeft zij onder andere de Wmo, Welzijn, Participatie en Minimabeleid in haar portefeuille. Tot en met de installatie van een nieuw college na de verkiezingen blijft ze zich als wethouder inzetten.

De PvdA heeft nog niemand officieel benoemd, maar beoogd lijsttrekker is voor de tweede keer op rij Pernell Criens. D66 heeft in juni dit jaar Piet Verheijen wederom aangewezen als lijsttrekker. Onder zijn aanvoering kreeg de partij twee zetels in de gemeenteraad deze bestuursperiode. De Lijst Riel Goirle (LRG) gaat in december kieslijst en lijsttrekker bekend maken.