Mario Jacobs neemt afscheid, ‘De vluchtelingencrisis heeft me als wethouder gevormd’

BD: U bent van huis uit filosoof en ethicus. Heeft u daar baat bij gehad als wethouder?

MJ: ,,Volgens filosoof Hans-Georg Gadamer is de kern van filosofie dat de ander gelijk kan hebben. Dat moet je als wethouder continu in je hoofd houden. Je moet vragen blijven stellen, hoe moeilijk dat ook is. Soms concludeer je dat de ander gelijk heeft. Neem de aanleg van de mountainbikeroute in Stadsbos013. We wilden rekening houden met alle partijen. Uiteindelijk hebben we de route deels verlegd. Dat duurde langer, maar zorgde wel voor draagvlak. De centrale vraag in de ethiek is: wat hoort? Dat hielp mij de vluchtelingencrisis met een rechte rug door te komen. De dynamiek van dit werk is bijzonder. Je kunt verslaafd raken aan de waan van de dag, de grote lijnen niet meer zien. Filosofie hielp om te relativeren, te verstillen, vragen te stellen en dan weer door te zetten.”