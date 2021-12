Marjo Mommersteeg (80) kan niet wachten tot de galerie weer open mag

HILVARENBEEK - Rebels en eigenwijs was Marjo Mommersteeg en dat was haar redding. Nog altijd is de tachtigjarige kunstenares druk in haar galerie in Hilvarenbeek. Dagelijks besteedt ze uren aan nieuwe kunstobjecten en kan ze niet wachten tot ze weer een nieuwe expositie in kan richten.

De kunstzinnigheid openbaarde zich op kostscholen in Driebergen en Vught. Er was genoeg voeding voor haar creativiteit. De geboren Vlijmense tekende spotprenten van paters en nonnen in haar agenda. ,,Ik maakte ze lelijk. Dat was een uitlaatklep, ontsnappen aan de werkelijkheid. Het waren krengen van nonnen.”

Kostschool

Marjo, een nakomertje uit een gezin van vier kinderen, beleefde geen prettige jeugd. ,,Mijn ouders waren vaak op zakenreis en ik zat met mijn acht jaar al op kostschool. Daar overleefde ik door mijn rebelsheid. En ik was eigenwijs, en dat ben ik nog altijd. Daardoor zijn me wel bepaalde dingen bespaard gebleven, waarvan ik achteraf denk, dat was daar niet in de haak bij die nonnen.”

Marjo was achttien toen ze van kostschool kwam. ,,Ik ging een jaar cultuur snuiven in Amerika en Parijs. Daarna zorgde de huisarts ervoor dat ik op St. Joost in Breda mocht gaan studeren, want mijn ouders waren er niet voor. Ze zagen me liever binnenhuisarchitectuur doen, omdat op die opleiding nette mensen zaten. Schilderen was mijn leven. Huishoudelijk werk lag me niet. Mijn toenmalige man stuurde me zelfs op kookles. Ik heb er veel plezier gehad, maar leren koken ho maar. Zo is zakelijkheid ook niet mijn ding. Mijn zoon regelt dat voor me,” aldus de sportieve, levenslustige dame.

Marjo heeft creatieve roots. In het gezin van haar Italiaanse oma zaten plafondschilders en moeder was ook creatief. Aan Fons de Kok, een bekende Tilburgse kunstenaar en docent heeft ze veel te danken. ,,Hij leerde mij écht goed kijken naar een object. Na het schilderen en tekenen stapte ik over op kleurrijke houten beelden, geïnspireerd op middeleeuwse beelden. Ik laat me door het hakken, leiden naar de eenvoudige, krachtige vormen dat het hout van zichzelf heeft.”

Vijftig jaar woont Marjo al in haar karakteristieke Kempische langgevelboerderij in Hilvarenbeek. ,,Ja, ik weet het, overal waar je hier kijkt, staat iets.” De potten verf, kwasten en zaag staan permanent op de eetkamertafel. Hopelijk mag ze snel de exposities oppakken en krijgt ze in de weekenden weer aanloop, vaak van voorbijgangers, voor haar galerie aan huis. In haar werk zit nog altijd het overlevingsmechanisme. ,,Anders lag ik allang in drijfzand.”