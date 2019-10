Mark Rutte reageert op Tikkie-actie van student Youri (19) uit Tilburg, maar: ‘Slap antwoord’

Met een knipoog laat Mark Rutte zien hoe de Tikkies ‘letterlijk binnenstromen’ op zijn tablet. ,,Natuurlijk snap ik de zorgen van studenten over een hoge studieschuld”, toont de premier zich begripvol. ,,Ik vond het belangrijk dat we het systeem veranderden”, zegt hij.

90.000 studenten

Inmiddels hebben ongeveer 90.000 studenten in Nederland aangegeven dat zij op 4 november een Tikkie (betaalverzoek) met hun studieschuld gaan versturen naar Mark Rutte. Dit gebeurt naar aanleiding van een uit de hand gelopen grap van de 19-jarige Hoogewoning, student aan Fontys Hogescholen in Tilburg. Hij zette vorige maand het Facebook-evenement Massaal Tikkies naar Mark Rutte sturen met onze studieschuld op.

‘Kwaliteit onderwijs moest omhoog’

Rutte legt zijn reactie uit hoe het systeem momenteel werkt en merkt daarbij op dat de studieschuld al wordt kwijtgescholden indien een ex-student deze echt niet kan aflossen. ,,Door dit te doen konden we heel veel geld vrijspelen om te investeren in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Volstrekt duidelijk: die was gewoon niet goed genoeg. Daar moest extra geld bij. Iedereen doet mee, maar iedereen moet naar draagkracht betalen.”

‘Slap antwoord’

Een slap antwoord, noemt Hoogewoning het. ,,Maandag 4 november is de week van de onderwijsbegroting, waar wij ons kunnen laten horen en een signaal af kunnen geven aan het kabinet.” Die dag is er een actiedag in Utrecht. ,,Samen zorgen we ervoor dat er een oplossing komt voor de studieschuld die ons opgelegd is. Zo blijft het niet enkel bij mooie worden maar moeten deze ook worden omgezet tot daden.”