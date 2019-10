Markante Oisterwijker Koos Kluytmans op 85-jarige leeftijd overleden

In 2016 schreef hij een boek over zijn leven, uiteraard ‘Ik Koos Kluytmans’ geheten, dat hij vooral als eerherstel voor zijn vader had bedoeld. Die zou na de oorlog ten onrechte als landverrader op zijn gepakt.

Ook als fanatiek PSV-supporter haalde hij herhaaldelijk de krant. Hij vernoemde zijn hond, een beagle, naar Luc Nilis. ,,Ik ging in 1943 voor het eerst naar een wedstrijd van PSV”, zei hij in 2015, toen hij voor de 20e keer de landstitel meevierde. ,,Het was liefde op het eerste gezicht. Sinds die tijd ben ik bijna overal bij geweest.’'

Kalender voor Haaren

Kluytmans was ook geboren in Eindhoven, maar hij bracht zijn jeugd in Haaren door. Voor het dorp maakte hij in 2015 een kalender met historische foto's. Zijn vrouw Corrie had als hobby het verzamelen van bijnamen van dorpsgenoten.

Koos Kluytmans Interieurs wordt nog altijd door een van de zoons voortgezet in Oisterwijk. Het bedrijf heropende in 2007 na een grote verbouwing onder de handen van Jack Kluytmans.

Het afscheid van Koos Kluytmans is zaterdag in het crematorium aan de Tuinzigtlaan in Breda.

Eerherstel voor vader

Brabants Dagblad, 4 januari 2016

door Joost Goutziers

Koos Kluytmans is een begrip in Oisterwijk. De oprichter van de meubelzaak met dezelfde naam schreef een boek over zichzelf.

Hij is een verteller, een prater, geen teruggetrokken schrijver. Maar zijn extraverte karakter weerhield Koos Kluytmans (81) er niet van zich af en toe af te zonderen en zijn levensverhaal aan het papier toe te vertrouwen. Zijn boek ‘Ik Koos Kluytmans’ is terug van de drukkerij in Litouwen en hij heeft al een exemplaar naar het Vaticaan gestuurd. Paus Franciscus is net als Mahatma Ghandi een van zijn idolen. Beatrix krijgt er ook een.



Waarom een boek? Met liefst 192 pagina’s. Kluytmans, de babbelende meubelverkoper uit Oisterwijk, vroeg het zich ook af en wijdde er een hoofdstuk aan.

“Dit boek is bedoeld als eerherstel. Voor mijn vader én voor mezelf. We zijn in de oorlog ontiegelijk beschadigd. Ik ben geboren in Eindhoven, maar na bombardementen is mijn vader met zijn gezin naar Haaren gevlucht. Daar bracht hij vlees naar het seminarie waar de Duitsers waren ingetrokken. Hij had contact met de bezetters, maar tegelijkertijd bood hij onderdak aan onderduikers. Zijn goede contacten met Duitsers waren een dekmantel. Zo wist hij wanneer er een razzia kwam en werden onderduikers in veiligheid gebracht. Na de bevrijding is mijn vader opgepakt voor landverraad, hij heeft een half jaar gevangen gezeten. Nooit kreeg hij de kans om zijn onschuld te bewijzen.”

In de periode dat zijn vader vast zat, haalde Koos elke zaterdag vier gulden aan steun bij een boer aan de Belvertsestraat. “Van die man moest ik voor een kruisbeeld knielen en vergiffenis vragen voor de doodzonden van mijn vader. Ik denk er nog elke dag aan, het was vernederend. Op school werden wij NSB-kinderen genoemd. Gelukkig hielpen veel mensen in Haaren ons. Die geloofden mijn vader wel.”

Haarense dorpsgemeenschap

In zijn boek (korte verhalen en herinneringen, veel foto’s) schrijft Kluytmans - die het grootste deel van zijn leven in Oisterwijk woont - veel over de Haarense dorpsgemeenschap

“In dat dorp ben ik gevormd, daar heb ik vrienden gemaakt. Ik ontmoette er geweldige mensen en ik heb veel geleerd van de broeders van Huijbergen, die gaven les op school.”

Pastoor Van den Broek kreeg ook een pagina. Diens uitspraak: ‘de weg naar Oisterwijk, is de weg naar de hel’, kon niet voorkomen dat Kluytmans als 20-jarige op de kermis in Oisterwijk en later bij dansschool Grijsbach zijn liefde Corrie ontmoette. Mooie benen, haar hand vasthouden in het Lindepark en een kusje, het bleek het fundament voor een intens en gelukkig huwelijk.

Cover Ik Koos Kluytmans

Koos Kluytmans Interieurs aan de Pastoor van Beugenstraat is nu een zaak van 4.200 vierkante meter. In zijn boek beschrijft de ondernemer zijn eerste stappen in de meubelhandel en over de alsmaar uitdijende winkel.

“Ik ging naar de ambachtsschool in Tilburg, maar wilde toch geen smid worden. Ik heb daarna in de fabriek van mijn vader gewerkt. Hij maakte vulling voor kussens en bedden van rouwsel van wollen dekens. Mijn eerste meubels verkocht ik op een tentoonstelling in een tent in het Lindepark.” Die verkoop was een succes en een halve eeuw later heeft hij nog steeds de wind mee. “In nieuwbouwwijk Pannenschuur staan in zeventig procent van de huizen onze meubels” zegt hij zonder blikken of blozen.

Geen toilet

Dat Koos Kluytmans toch vooral een verhalenverteller is, blijkt uit de vele anekdotes in het boek. Hij beschrijft levendig dat hij met vrienden in Luik uit een pension is gezet. “Er was geen toilet, wel stond er een emmer op de kamer. Toon, een vriend, moest na het stappen zijn behoefte doen, maar hij struikelde. De emmer viel om. De baas van het pension bonkte de dag erop boos op onze kamerdeur. Wat bleek: in de eetzaal vielen druppels van het plafond op de eettafels. We moesten eruit.”

Een sterk verhaal? Ook het verhaal over het diner bij Henk Verhoeven, eigenaar van Landgoed De Rosep lijkt kroegpraat, maar zijn vrouw Corrie was erbij en beaamt dat het waar is. Koos Kluytmans: “We zaten aan een tafel met miljonairs. Het ging steeds over geld, een groot landgoed in Schotland, een nieuw Porsche. Nu heb ik een vakantiehuisje bij Lech in Oostenrijk. Ik zei tegen Henk: vraag eens of ik die 48 appartementen in Lech nog heb gekocht. Dat deed hij. Ja, zei ik, ik heb ze voor 32 miljoen aan mijn broek. Een van de gasten vroeg, hoe ik dat had gefinancierd. Henk zei: dat heeft ie niet nodig. Die haalt hij zo uit zijn zak.”