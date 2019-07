Marktkoopman Jan Hoes uit Tilburg neemt afscheid van ‘zijn’ Helmond

In totaal was Hoes 43 jaar marktkoopman, hij had een hekel aan school en ging al op veertienjarige leeftijd werken. Toen hij enkele jaren op de postkamer van Interpolis gewerkt had, koos hij voor een beroep als marktkoopman. ,,Van die beslissingen heb ik tot op de dag van vandaag geen spijt gehad, het is heerlijk om veel contacten met mensen te hebben” stelt Hoes. ,,Veertig jaar lang kwam ik op zaterdag thuis in Helmond, deze stad heeft een speciaal plekje in mijn hart gekregen.”



Dat speciale plekje heeft Hoes ook in het hart van Ria van de Reek, ze zag de Tilburger komen en uitgroeien tot een van de vaste gezichten van de Helmondse markt. ,,Jan is een vakman en staat altijd vrolijk op de markt. Ik koop al zolang hij hier staat noten bij hem. Gelukkig blijft zijn kraam wel op de markt staan en zal ik wekelijks hier zijn, maar vanaf volgende week zal het flink wennen zijn zonder het gezicht van Jan”, zegt Van de Reek.