Marter gevangen in vossenklem op industrieterrein Oirschot

Vermiste jongen (14) uit Kaatsheu­vel in goede gezondheid aangetrof­fen in Veen

3 augustus KAATSHEUVEL - De 14-jarige jongen uit Kaatsheuvel die sinds vrijdagmiddag werd vermist, is zaterdag in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie. Volgens wijkagenten is de jongen aangetroffen in Veen.