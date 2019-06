Marthe uit Goirle doet mee aan het NK Showdown: ‘een soort Airhockey voor blinden en slechtzienden’

Extra vermaak tijdens lustrumedi­tie van Food Festival in Haaren

14:21 HAAREN - De belangstelling voor het jaarlijkse Food Festival bij biologische tuinderij de Es in Haaren is in vijf jaar flink gegroeid. Van een paar honderd bezoekers tot tegen de achthonderd. Dat vindt eigenaar Bart Pijnenburg logisch. ,,Biologisch en lokaal eten staan steeds meer in de belangstelling. Omdat meer mensen hun vraagtekens hebben bij de huidige voedselketen.”