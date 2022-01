Martijn Neggers schrijft gruwelijke én gevoelige ridderroman: ‘Ook toen vond niemand het leuk om iemand te onthoofden’

TILBURG - Na zijn spraakmakende roman ‘Spoetnik’, over een straat in Helmond, komt Tilburger Martijn Neggers met iets compleet anders: een niet-heroïsche ridderroman. Want ook een middeleeuwse boogschutter was een mens met gevoel.

Uit pure verveling meldt de zeventienjarige Glaw uit Wales zich aan bij het Engelse leger. Zijn leven is toch al ‘kut’. Hij heeft wel zin in een avontuur, maar worstelt ook met onzekerheden; over meisjes, seksualiteit en zijn vader en moeder die maar raar zijn. Een gezonde puber, kortom.

Alleen praten we in Leve de Koning van Martijn Neggers (Eindhoven, 1987) over het jaar 1415. En is de hoofdpersoon een boogschutter die op bloedige missie is gestuurd, De Slag bij Agincourt (of Azincourt), oftewel de hel op aarde. Het afslachten van tientallen, zo niet honderden Fransen gaat Glaw niet in de met bloed en modder besmeurde kleren zitten. Nog even en hij gaat er serieus aan onderdoor.

‘Fucking kutoorlog’

Maar los van alle gorigheid en het geweld, en de alom aanwezige geur van dood in deze ‘fucking kutoorlog’, heeft de tiener ook zijn persoonlijke issues nog. Zo durft hij niet naar de hoeren (zoals zijn collega’s), heeft hij moeite met plassen als iemand toekijkt, wordt hij verlegen van het meisje op wie hij smoorverliefd is, en gek van al die muggen op het slagveld. Ook heeft hij veel verdriet van de dood van zijn jonge zusje. En dan sterft ook nog zijn enige vriend.

Op eigen wijze – niet gespeend van humor dus – beschrijft Neggers, parttime docent Nederlands aan het Beatrixcollege in Tilburg, in hedendaags taalgebruik de alledaagse sores van een middeleeuwse ridder.

Volledig scherm © Nijgh en van Ditmar

,,Ik was benieuwd wat er zou gebeuren als ik – met mijn toon en schrijfstijl – een historische roman zou schrijven. Ik wilde iets doorbreken, geen tweede Spoetnik schrijven, maar juist iets wat daarmee super contrasteert. Mezelf vooruit duwen als kunstenaar, kijken waar de grenzen liggen. Van de andere kant zitten er ook wel overeenkomsten in: bij een PostcodeStraatprijs, zoals die in Spoetnik een grote rol speelt, komt veel leed, kift en trauma kijken, net als bij een veldslag.”

Driekwart jaar verdiepte hij zich in de materie. ,,De Slag bij Agincourt wordt door de Engelsen gezien als de grootste overwinning in hun geschiedenis. Ik ben een fictieschrijver, zeker geen historicus, maar de feiten over zo’n veldslag moeten wel kloppen. Veel literatuur focust op de glorie en het spektakel, hoe langer geleden hoe meer je de lelijke kant vergeet. Ik wilde juist focussen op die persoonlijke kant, de andere kant van de medaille; wat zoiets echt doet met een soldaat.”

En ja, erkent hij, het is wel eens lekker om gewelddadig uit de bocht te vliegen als schrijver. ,,Ik heb veel stukken met veel plezier geschreven, zeker de belegerings- en bordeelscènes. Maar hoe lelijker het verhaal wordt, en hoe verder het naar beneden glibbert, wordt het ook steeds moeilijker om het op te schrijven. Zoals die scène met die mensen in de brandende schuur... Daarna denk ik: ik ben wel even klaar voor vandaag. En voor morgen trouwens ook.”