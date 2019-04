Martijn van 32 en Toos van 87, allebei goed voor een lintje

Auto slaat over de kop na botsing in Tilburg

18:15 TILBURG - Op de kruising van de Stokhasseltlaan met de Beethovenlaan in Tilburg is vrijdagmiddag een ongeluk gebeurd. Twee auto's botsten op elkaar, waardoor een van de voertuigen over de kop sloeg en in een nabijgelegen grasveld tot stilstand kwam. Wonderbaarlijk raakte er niemand gewond.