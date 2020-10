Massaal eerbetoon aan André Jacobs, uitvaart te zien op groot scherm bij voetbalclub GSBW

Goirlese prins carnaval van 2020 André Jacobs (59) overleden bij bedrijfson­ge­val

15 oktober GOIRLE - André Jacobs (59), voormalig prins carnaval André d'n Irste van Ballefruttersgat, is in de nacht van dinsdag op woensdag bij een bedrijfsongeval om het leven gekomen. Hij ging in 2016 en 2020 als prins voor in het carnaval in Goirle.