Massale bijensterfte op Landpark Assisië

Deelnemers Blubberrun trotseren obstakels en processie­rup­sen in Haghorst

20:11 Haghorst – Maak van je dorp – in dit geval Haghorst - een evenemententerrein met 36 obstakels en je hebt in een week tijd bijna 700 deelnemers die willen gaan deelnemen aan je evenement. Daar kan de organisatie van de Blubberrun EDN ‘56 zich sinds zondag weer op beroepen. Toch dreigde de eikenprocessierups nog roet in het eten te gooien.