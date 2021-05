Massale stille tocht voor verongelukte Jayden (12): ‘Alle meisjes waren verliefd op hem’

Dat Jayden geliefd was, blijkt uit de vele Tilburgers die zich rond het Willem-II stadion verzamelen om hem te herdenken. De familie van Jayden wordt verwelkomt door vuurwerk en fakkels in de rood-wit-blauwe kleuren van de club. Een mooi gebaar van de supporters voor de grote Willem-II fan. ‘Jayden rust zacht’ staat er op een groot zwart spandoek.

Rond 19.00 uur begint de lange stoet te lopen, de Ringbaan-Zuid is daar speciaal voor afgezet. Ook de 9-jarige Jaèdy Timmermans loopt mee met haar ouders. Ze kende Jayden goed. ,,We hebben de hele zomer samen gespeeld, dan gingen we skaten. En we zaten samen op kickboksen.” In haar handen heeft ze een kaars die ze zelf beschilderd heeft. Lachend laat ze haar handen zien, die knalroze zijn geworden. Haar moeder, Ramona van Veen (37) omschrijft Jayden als een hele stoere en grappige jongen. ,,En alle meisjes waren verliefd op hem!”

Volledig scherm De stille tocht voor de 12-jarige Jayden die omkwam bij een verkeersongeluk. © Alegria Ioannidis

Bloemen in plaats van ballonnen

De deelnemers hebben bloemen bij zich, die ze bij de gedenkplaats bij het kruispunt op de Broekhovensweg neerleggen. In eerste instantie was het de bedoeling om iedereen ballonnen mee te laten nemen, maar Jayden was een grote dierenvriend en had niet gewild dat vogels verstrikt raken in de touwtjes.

,,De stille tocht is een heel mooi gebaar, heel Tilburg rouwt”, zegt Claudia Pools (41). ,,Jayden was gewoon een prachtjong.” Ze omschrijft hem als altijd vrolijk en onwijs behulpzaam. ,,De hemel heeft er een engel bij.” Haar dochter Quinty Wolsleger (12) zat bij Jayden in de klas. ,,We gingen vaak steppen op de skatebaan in de Reeshof”, vertelt ze. ,,En als hij niet aan het skaten was, dan was hij wel aan het vissen”, vult Pools aan. ,,Hij vond vissen helemaal geweldig.” Vorige week vertelde hij haar nog dat hij nog vier jaartjes moest wachten tot hij mee mocht feesten bij Willem-II. ,,Hij was groot fan.”

