Massale zoekactie naar bestuurder in Tilburgs water (maar hij staat al op de kant bij de politie)

Update + VIDEO Grote controle naar internatio­na­le mestfraude, inval in Esbeek en meer plekken in Brabant

17:24 ESBEEK - Op acht plekken in Brabant, Limburg en Utrecht zijn donderdag invallen geweest in een onderzoek naar grensoverschrijdende mestfraude. De mestfabriek in Esbeek is een van de bedrijven die worden onderzocht. In België gaat het volgens de krant De Standaard om een tiental ondernemingen.