Matteo Myderwyk speelt live piano bij films Laurel & Hardy: ‘Film is in zwart-wit, muziek geeft de kleur’

Tilburgse wijk Goirke Hasselt geteisterd door zes branden in twee uur tijd

7:12 TILBURG - Op zes verschillende plaatsen in de Tilburgse wijk Goirke Hasselt is in de nacht van woensdag op donderdag brand gesticht. Onder andere scooters, een caravan en een bedrijfswagen gingen in vlammen op.