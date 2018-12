Max krijgt bootje, ligplaats en langere grijper

Eis: 17 maanden cel voor onder water houden van vriendin in Tilburg

17:47 BREDA – Met twee gestrekte armen zou de 32-jarige Tilburger Dennis Z. een vriendin onder water hebben gehouden aan de Havendijk in Tilburg. Een agent in burger zag het op 19 juni gebeuren. Tegen Z. is maandag zeventien maanden cel geëist, waarvan zes voorwaardelijk, vanwege een poging doodslag.