Max Wolff, onderduiker én bevrijder, kijkt in Oisterwijk naar de struikelstenen van zijn vermoorde zussen en zwager

Limburgers met inbrekers­ge­reed­schap op heterdaad betrapt op Blaakweg in Tilburg

13:57 TILBURG - Drie mannen die 's nachts met inbrekersgereedschap rondbanjeren over straat: dan is er zonder meer sprake van een verdachte situatie. Een omwonende van de Blaakweg in Tilburg, waar de mannen rondliepen, lichtte de politie daarom in.