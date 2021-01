Máxima luistert hoe Tilburg mensen met schulden helpt: ‘Problemen beginnen vaak zo klein’

Inbraak bij Monkey Town in Tilburg: ‘Dit moet een doelgerich­te actie zijn geweest’

13:21 TILBURG - Een doelgerichte actie: Gijs Verheijen, mede-eigenaar van Monkey Town, weet het zeker. In de Tilburgse vestiging van het speelparadijs voor kinderen, die in Reeshof in aanbouw is, werd in de nacht van maandag of dinsdag ingebroken.