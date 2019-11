Maximumsnelheid omlaag naar 100: ‘110 is psychologisch slimmer’

Gerard Tertoolen, verkeerspsycholoog: ‘110 is psychologisch slimmer’

Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen toont zich een scepticus ten aanzien van de maatregel. ,,Een lagere snelheid is veiliger, maar alleen als iedereen zich eraan houdt. En dat doen we nu al niet. Je zult straks veel meer grote verschillen zien. Meer bumperklevers, meer irritatie en meer ‘ga eens opzij’-gedrag. Op sommige punten zal het zelfs onveiliger worden. Daar moeten we serieus rekening mee houden.”

Dat er straks minder files zijn, daar gelooft hij ook niet in. ,,De theorie is dat de wegcapaciteit groter is als je dicht op je voorganger rijdt. Maar we hebben niet allemaal een even goed reactievermogen.”

Als het aan Tertoolen had gelegen was de maximumsnelheid verlaagd naar 120 kilometer per uur, met uitzonderingen op plekken waar dat nodig is, zoals in de buurt van woningen of natuur. ,,Dat levert minder weerstand en frustratie op. Hooguit 110 kilometer, dat heb je in andere landen ook. Dat is psychologisch slimmer. 100 is echt heel langzaam. Rijd nu maar eens 100. Je wordt aan alle kanten voorbijgereden. Bovendien heb je ook flink wat handhaving nodig om mensen eraan te houden.”