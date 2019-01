McDelivery: na de zomer gaat Tilburgse Mac thuisbezorgen

,,In Groningen, qua studenten vergelijkbaar met Tilburg, is het heel erg succesvol”, vertelt de Tilburgse Mac-exploitant Peter van den Dungen. ,,We werken straks samen met bezorgers van UberEATS, dat zullen voornamelijk fietsbezorgers zijn. Via een automatisch systeem wordt ervoor gezorgd dat de friet pas wordt ingepakt als de bezorger bij ons binnen staat. Het luistert nogal nauw, want Franse frietjes verliezen snel hun temperatuur.”



Om klef voedsel te voorkomen, wordt er in een straal van 1,5 kilometer rond de centrumzaak bezorgd. Een minimum-bestelbedrag is er niet, maar er wordt wel geld in rekening gebracht voor het bezorgen. Bij andere restaurants is dat bijvoorbeeld 2,50 euro. ,,We gaan nog kijken hoe we dat in Tilburg vormgeven”, aldus Van den Dungen.