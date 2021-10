ME grijpt in na afloop van verhitte wedstrijd FC Twente tegen Willem II

Hilvaren­beek schrapt minder in subsidies en is tevreden’ over de begroting

16 oktober HILVARENBEEK - Hilvarenbeek kan toch enkele voorgenomen bezuinigingen terugdraaien. Zo wordt er minder bezuinigd op subsidies. ,,Eigenlijk zijn we best wel tevreden over de begroting”, zegt burgemeester Weys die de portefeuille Financiën in zijn pakket heeft.