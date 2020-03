Medewerker Tilburg University in Utrecht besmet met corona, volgens GGD geen risico voor studenten

TILBURG/UTRECHT - Een medewerker van Tilburg School of Catholic Theology (TST) die werkzaam is in Utrecht is besmet met het coronavirus. Volgens de GGD Utrecht lopen studenten van de Tilburgse opleiding geen risico, omdat de medewerker niet meer op de universiteit is geweest nadat deze persoon klachten kreeg.

Volgens de GGD is ook duidelijk hoe deze medewerker besmet is geraakt. Hij had contact met een bekende die recent in Noord-Italië is geweest. De medewerker, die onderdeel uitmaakt van het ondersteunend personeel, zit inmiddels in thuisisolatie.

‘Omdat de medewerker niet op de universiteit in Tilburg en ook niet op de locatie Bonifatiushuis te Utrecht is geweest nadat hij klachten heeft gekregen, is er geen risico voor medewerkers en studenten', laat GGD Utrecht weten. De medewerker is sinds dinsdag ziek. Mensen die op die dag met hem hebben samengewerkt moesten vanaf woensdag uit voorzorg thuisblijven. De werkplek van de besmette man is schoongemaakt.