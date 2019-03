‘Medisch Centrum Best’, de nieuwe van Theater van de Klucht uit Tilburg

Video Nutella, rendang, maar ook kimchi en gamba's op de pizza: reizigers­bar Rijslust klaar voor opening

16:15 Woe 13 mrt: Een reizigersbar met pizza's van over de hele wereld, het Italiaanse bier Peroni op tap en Lonely Planets in de boekenkast. Pizzabar Rijslust aan de Willem II-straat is vanaf vrijdag om 12 uur open. In het pand waar voorheen Frank & Vrij was gevestigd.