Meer clubs staan op straat als Mainframe in Goirle dicht moet, en die maken zich zorgen

Ze hebben het uit de krant moeten vernemen, de vrijwilligers die allerlei activiteiten verzorgen in Mainframe aan de Sint Jansstraat. Zo had de hobbyclub een keer in de week een ‘thuis’ in Mainframe. Diverse verenigingen, waaronder Jeugdvakantiewerk en de avondvierdaagse, hebben hun opslag in het pand. Met carnaval werd Mainframe omgetoverd tot feestlocatie voor het Fruttersfist. Kinderen konden daar onder toezicht carnavallen.