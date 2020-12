Meer dan 1500 kerstkaarten, 250 maaltijden én een boel cadeautjes voor Tilburgse en Bossche daklozen: ‘Ik was er stil van’

Bij de Maatschappelijke Opvang in Den Bosch raakten ze na een tijdje de tel kwijt, daar kwamen zo'n 450 tot 500 kerstkaarten binnen, in Tilburg meer dan 1000. ,,Ik was er even stil van toen ik het hoorde”, zegt Rabia Alizadah.



De familie Alizadah heeft meerdere restaurants, onder meer in Den Bosch (Sarban) en Tilburg (Sarban, Silk Road), en serveert in die twee steden deze dagen aan zo’n 220 daklozen een kerstmaaltijd. Begin deze maand deden ze een oproep aan hun stadsgenoten: ‘schrijf even een kerstkaartje met een wens, dan kunnen we die erbij doen.’