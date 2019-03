Meer dan 40 bewoners Traverse verhuizen naar nieuw gebouw

Nieuwbouwproject

Het nieuwbouwproject van woningcorporatie Tiwos en Traverse aan de Reitse Hoevenstraat is hiermee nog niet afgerond. Herontwikkeling is noodzakelijk omdat de technische en functionele staat van de huidige gebouwen sterk is verouderd. Het eerste nieuwe gebouw is in december 2017 opgeleverd. Nu het tweede gebouw is opgeleverd, zal ook het laatste woongebouw gesloopt worden en start een nieuwe fase van het nieuwbouwproject.