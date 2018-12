Meer dan een op de tien in Tilburg geboren baby's ‘heeft alleen een moeder’

Tilburg is daarmee de uitschieter in Brabant. In de andere grote steden in Brabant, Den Bosch (8%) Eindhoven (10,3%) en Breda (8,2%), ligt dat percentage een stuk lager. Den Bosch en Breda scoren daarmee ook onder het landelijke gemiddelde van 9 procent.



Het gemiddelde wordt fors opgedreven door gemeenten in Zuid-Holland. Zo wordt een op de vijf (!) kinderen in Rotterdam geboren in een eenoudergezin. ,,Hier wonen relatief veel mensen met een Antilliaanse, Arubaanse of Surinaamse migratieachtergrond. Eenoudergezinnen komen in deze bevolkingsgroepen vaker voor", aldus het CBS.