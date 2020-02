Meer dan zingen in korenwedstrijd in Tilburg

TILBURG - ,,Ontzettend verrast”, reageert Sabine Verhaeren, zangeres en bestuurslid van het Tilburgse zingende vrouwengezelschap Des Unique. Ze hebben net te horen gekregen dat ze als winnaar uit de bus zijn gekomen in de provinciale voorronde van het Nederlands Koorfestival. Dat wordt om de twee jaar georganiseerd. Zaterdag hebben twaalf Brabantse koren in het Factorium meegedongen.

Tilburg is goed vertegenwoordigd met vijf deelnemende koren. Het verschil tussen de deelnemende verenigingen is groot. Zo zijn daar omvangrijke, maar wat statische mannenkoren als La Bonne Espérance uit Eindhoven. Negentig mannen met een repertoire van Russisch orthodox werk tot eigentijdse koormuziek. Popkoor Undercover uit Loon op Zand dat zich waagt aan ‘Creep’ van Radiohead.

Het Tilburgse barbershopkoor T-Sing doet voor de eerste keer mee. De mannen houden van theatrale elementen in hun optredens. Ze bewegen op de nummers, wiegen heen en weer op de maat. Als ze opbloeien in een schitterend akkoord, dat bekroond wordt met stralende hoge noten spreiden ze de armen.

‘We hebben een nieuwe dirigent’

De Tilburgse Souvenir Theater Compagnie heeft een paar jaar geleden al deelgenomen aan de competitie. ,,Toen zijn we niet verder gekomen dan de voorronde”, zegt Maartje van den Hout (31) uit Goirle, voorzitter van de STC. ,,We wilden ons nu weer presenteren. Ook al omdat er nogal wat veranderingen zijn geweest in de vereniging. We zijn sinds een half jaar onafhankelijk van de Souvenir, we hebben een nieuwe dirigent, een nieuw onderdak.”

Volledig scherm Maartje van den Hout van de Souvenir Theater Compagnie © Rene Van Peer

Ze gaat verder: ,,We brengen nu een doorsnede van ons repertoire. Musical, een popsong, zelfs een kerstnummer waar we eerder veel succes mee hadden. We doen graag een vleugje theater in onze optredens. Daarvoor werken we met een spelcoach. We streven naar een zo hoog mogelijk niveau, maar het gaat ons ook om het plezier van het samen zingen. Volgens mij kun je alleen maar goed zingen als je het ook goed met elkaar hebt.”

‘Alles klopte’

Maar het is Des Unique dat met de eer gaat strijken. Voorzitter Hans van den Brand van de vakjury is duidelijk enthousiast over hun optreden. ,,Alles klopte eraan. Het lijkt moeilijk om zangverenigingen met elkaar te vergelijken die zo verschillend zijn. Maar we kunnen een aantal objectieve criteria hanteren, zoals klank en dynamiek. Bij deze vrouwen hoor je dat ze ieder voor zich het repertoire doorleefd brengen, maar ook als groep. Het stemgebruik klopt met wat ze zingen.”