Meer fantasie, bomen en gemakkelijke woorden graag in Hilvarenbeek, adviseert de Kinderraad in een eigen ‘troonrede’

,,Kinderen kunnen beter nadenken over de toekomst want het is hun toekomst. Kinderen zijn moderner", legt Roy-Christian Bust (Willibrordus-school) gelijk maar even een stevige stelling op tafel in de raadszaal in Hilvarenbeek dinsdagochtend. Hij is daar samen met de veertien leden van de Kinderraad van 2019-2020. Van elke basisschool in de gemeente, zijn twee kinderen lid.