Meer geld voor slachtoffers Q-koorts: ‘Lager dan 15.000 is klap in gezicht’

Gisteren was de laatste dag dat patiënten of nabestaanden een aanvraag konden indienen. Tot op heden zijn er ruim 2000 aanvragen binnen gekomen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat getroffenen maximaal 15.000 euro zouden krijgen als gebaar. Het beschikbare geld zou worden uitgesmeerd over de deelnemers aan de regeling.

Aan verschillende slachtoffers verschillende bedragen uitkeren, leek Bruins bij nader inzien toch geen goed idee. ,,Als je een bedrag lager dan die 15.000 vaststelt, dan is dat een vorm van een klap in het gezicht’', aldus Bruins. ,,Bij patiënten, nabestaanden, zit nog heel veel leed. Ik dacht daarom dat het goed was dit zo te bepalen.’'

Ruim tweeduizend aanvragen

Toen Bruins de maatregel vorig jaar aankondigde, zei hij dat er 14,5 miljoen euro voor beschikbaar was. Hoeveel extra geld nu nodig is, hangt af van hoeveel van de ruim tweeduizend aanvragen worden goedgekeurd. Maar als er weinig of geen mensen afvallen is er 30 miljoen euro nodig, een verdubbeling van het oorspronkelijke budget.

De regeling geldt voor mensen die de ziekte tussen januari 2007 en december 2011 opliepen.

Een fooi