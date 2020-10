‘Meer groen, minder fietsenoverlast’: Dwaalgebied krijgt een grote (gratis) fietsenstalling

De stalling moet de fietsenoverlast inperken, de openbare fietsenstallingen die er al zijn liggen voor bezoekers van het Dwaalgebied te ver weg. In de omgeving van de stalling - onder meer de Korte Tuinstraat, Langestaat en Nieuwlandstraat - worden de fietsbeugels verwijderd. Op die plekken komt er na overleg met omwonenden groen of bankjes terug.



Voor de stalling - waar continu een beheerder aanwezig zal zijn - is een jaarlijks budget beschikbaar van 265.000 euro. Maar of dat ook helemaal wordt gebruikt, is nog de vraag. Er wordt nog uitgezocht wat de kosten voor het onderhoud en de investering precies zijn. De stalling moet bijvoorbeeld automatische schuifdeuren krijgen.



De gemeente heeft lang gezocht naar een goede plek. Eén optie viel door de te hoge huurprijs af, andere locaties stonden niet te huur, waren te klein of lagen niet goed in de loop. Ook de zichtbaarheid van deze locatie brengt risico met zich mee. ‘Goede communicatie en markering op straat is cruciaal om deze locatie vindbaar te maken’, aldus het college van B en W. ‘Hier wordt een goed plan voor gemaakt.



In 2026 wordt er gekeken of de stalling goed wordt gebruikt en open blijft.