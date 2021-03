Meer huizen voor de Bakertand, raad Goirle positief over uitwerking

De Bakertand BV, een bedrijf van de gemeente Tilburg dat de nieuwe wijk tussen de Abcovenseweg en de A58 gaat bouwen, presenteerde dinsdagavond een nieuwe schets. Daarin zijn de precieze wensen opgenomen die de raad vorig jaar heeft geformuleerd. Zoals de prijsklassen, bijvoorbeeld twintig procent in de categorie ‘goedkoop’, percentages middelduur enzovoorts. De Bakertand BV is vervolgens uitgebreid met mensen in de buurt, met het B-team en het Waterschap gaan praten.

Dinsdagavond bleek dat de mensen in de Boschkens, direct grenzend aan de nieuwe wijk, zich zorgen maken over de groenstrook die tussen hen en de nieuwe wijk moet komen. Die was voorheen dertig meter, nu blijkt dat er maar voor twintig meter ruimte is. ,,Bakertand wil echt wel meedenken, maar er is gewoon geen ruimte. Wij maken ons daar zorgen over. Het is een groot bezwaar voor ons", sprak Boy Wesel namens zijn buurtgenoten.

Quote Als we de omliggende strook overal dertig meter maken, dan gaat dat ten koste van de rest van de wijk Alieke Blom, Bakertand BV

Namens Bakertand BV legde Alieke Blom uit dat het eigenlijk niet anders kan. ,,We willen het groen zoveel mogelijk verspreiden over de hele wijk. Als we de omliggende strook overal dertig meter maken, dan gaat dat ten koste van de rest van de wijk.”

Verder zijn er nog wel wensen over binnen de gemeenteraad. Zoals de plaatsing van de nieuwe school, of die wel goed ligt zo diep in de wijk, wilde Mark van Oosterwijk (Pro Actief Goirle) weten. Deborah Eikelenboom (SP) hoopt dat het mogelijk is om tuinafzettingen verplicht groen te maken en niet van steen.

Onderzoek naar anti-speculatiebeding

Mark Verhoeven (Lijst Riel Goirle) stelt een onderzoek voor naar een anti-speculatiebeding of een woonverplichting. ,,Goedkope woningen zijn interessant voor investeerders en om studenten in te huisvesten. Wij willen in de Bakertand zorgen voor passende huizen, die haalbaar zijn en blijven voor mensen met een gewone baan", legde Verhoeven uit.

Op de grond aan de Hoge Wal die zelf in het bezit is van de gemeente, moeten met name goedkope huizen komen. De politiek lijkt een voorkeur te hebben voor een variant waarin 14 sociale woningen, 15 gemiddeld duur, 2 tweekappers en 1 vrijstaande woning komen. Daar zou een anti-speculatiebeding op kunnen komen, zo legde wethouder Johan Swaans uit. ,,Op grond die niet in onze eigendom is, kunnen we dat niet.”