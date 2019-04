Meer mazelen in Noord-Brabant, maar ‘te vroeg om te spreken van trend’

In het gebied van GGD Hart voor Brabant zijn vooralsnog geen gevallen bekend van mazelen. ,,Vorig jaar hadden we een paar gevallen", meldt woordvoerder Maudy van Ingen. ,,Maar die waren gerelateerd aan bezoek aan het buitenland.”



In West-Brabant zijn tot nu toe evenmin gevallen van mazelen gemeld, zo laat een woordvoerder van GGD West-Brabant weten. Opvallend, aangezien in 2013 tijdens de laatste uitbraak van mazelen in dit gebied 140 mensen besmet raakten. De besmettingen deden zich voor in het noorden van West-Brabant: 88 in de gemeente Aalburg*, 41 in de toenmalige Werkendam*, 9 in de gemeente Steenbergen en 2 in de gemeente Woudrichem*. Deze gebieden liggen in de zogenoemde Biblebelt, waar veel mensen uit religieuze overwegingen hun kinderen niet laten vaccineren.



De grote uitbraak in de Biblebelt in 2013 kan ermee te maken hebben dat er sindsdien weinig gevallen van mazelen in het gebied voorkwamen: ,,Deze kinderen kunnen het daarna niet meer krijgen en dus ook niet verspreiden. Verder zijn op advies van het RIVM (RIjksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, red.) en de Gezondheidsraad extra BMR-vaccinaties aangeboden aan kinderen tussen de zes en veertien maanden leeftijd, naast het reguliere Rijksvaccinatieprogramma, om juist deze kwetsbare doelgroep te beschermen in de gemeenten waar sprake was van een mazelen-epidemie. Daarna was dus een grote groep beschermd. Dit kan beschermend hebben gewerkt op het aantal nieuwe gevallen", aldus de woordvoerder. Na de uitbraak steeg het aantal vaccinaties in de Biblebelt echter niet; het daalde zelfs licht.



In heel Nederland is een kleine toename te zien van het aantal gevallen van mazelen. ,,Gemiddeld zien we tien tot twintig gevallen van mazelen per jaar”, zo laat een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten. ,,In 2018 waren er 24 gevallen, in 2019 hebben we tot nu toe 18 gevallen.”



(*De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn per 1 januari 2019 opgegaan in de gemeente Altena.)