Meer politietoezicht Tilburg na te veel carnavalsvierders in stad

TILBURG - De politie in Tilburg let zondag extra op in het centrum van de stad, nadat het zaterdag op het Piusplein en in de Piushaven te druk werd met mensen die toch carnaval wilden vieren. Op Twitter adviseert de Tilburgse politie in het Tilburgs dat als het te druk wordt, ze met een 1,5 meter polonaise naar huis moeten gaan.